Впервые в 2020 году: пробки в Петербурге достигли максимума

Каникулы закончились не только у школьников, но и у автомобилистов: 13 января к 8:41 загруженность дорог Санкт-Петербурга, по оценке «Яндекса», достигла 6 баллов. В 9:09 – также 6 баллов.

Этот показатель в утренние часы фиксируется впервые в наступившем году. До этого максимум был 9 января – 4 балла, а 10 января утром было 3 балла. 6 баллов наблюдались по вечерам 9 и 10 января.

Пользователи «Яндекс.Навигатора» дружно «радуются» встрече с родителями школьников и офисными работниками.

Проблемные места всё те же, они хороши видны на карте: подъезды к мостам, в том числе к вантовому на КАД, крупные магистрали в направлении центра города, новые микрорайоны с плотной застройкой и минимумом дорог.



