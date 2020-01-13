С весом пластмассы. Ученые Швейцарии создали легкое золото

8-каратное золото с плотностью почти в 10 раз меньше, чем у обычного золота, создали специалисты Федеральной политехнической школы Цюриха. Об изобретении 13 января сообщает ТАСС.

В первую очередь создатели надеются на применение своего золота в часовой индустрии:

«Никто не хочет носить на запястье тяжелые часы, ведь со временем это начинает раздражать».

Чтобы достичь результата, когда 18-каратное золото, состоящее на три четверти из золота и на четверть из меди, имеет плотность не обычные 15 гр на кубический сантиметр, а 1,7 гр на кубический сантиметр, ученые «использовали протеиновые волокна и полимерный латекс для формирования матрицы, в которую они встроили диски золотых нанокристаллов».





Легкое золото также «содержит бесчисленное количество не видимых глазу мельчайших воздушных карманов».

Ранее научная группа Мацценги разработала метод производства еще более легкого золота: оно весило столь мало, что не тонуло в воде.



