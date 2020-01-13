Младенец и школьник отправились в больницу вместе с мамой после ДТП при выезде на Московское шоссе

Два человека пострадали после вечерней аварии под Петербургом. В больницу же попали трое.

Как сообщает 13 января 47news со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Леноблпожспас», 12 января в 20:40 на выезде из посёлка Тельмана в сторону Московского шоссе (трасса М-10), в Тосненском районе Ленинградской области, столкнулись два попутных автомобиля. В одном из них травмы получили двое детей: 8-летний ребёнок и 7-месячный младенец.

До прибытия спасателей из города Никольское пострадавшие дети вместе с мамой уехали с места ДТП в больницу города Колпино.



