В Госдуме хотят освободить от выплаты НДФЛ россиян с доходом меньше двух МРОТ

Законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) планируют 13 января направить в правительство для получения официального заключения депутаты Госдумы. Об этом пишет «Коммерсант».

В документе народные избранники просят внести поправки в Налоговый кодекс. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что их инициатива поможет «стимулировать потребление в стране» и снизит расходы государства.

Авторы документа хотят, в частности, отменить НДФЛ для лиц с заработком ниже двух МРОТ «позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательной способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан».

Пока у документа нет экономического обоснования: авторы признают, что не могут установить сумму, которая потребуется не реализацию таких предложений.



