Министерство просвещения придумало как уравнять зарплату учителей в регионах, где была разница в шесть раз

Поправки в Трудовой кодекс, меняющие структуру оплаты труда учителей в России, приготовили в Минпросвете. Как заявила министр Ольга Васильева в интервью «Российской газете», которое опубликовано 13 января, изменения будут предполагать 70% на оклады за одну ставку, а оставшиеся 30% — на надбавки и стимулирующие выплаты.

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки... Благодаря Татьяне Алексеевне Голиковой (вице-премьер РФ) сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями»,— сказала Ольга Васильева.

Минпросвещение и ранее хотел, чтобы базовые оклады учителей составляли не менее 70% фонда оплаты труда школы. Однако, как выяснилось в ходе проверки в 2019 году, условие выполнялось всего в 20 регионах из 85. В результате базовые ставки учителей в разных регионах различаются почти в шесть раз. Например, за 18 уроков в неделю учителя в Мордовии получают 3,6 тыс. руб., а в Приморском крае — 22,3 тыс. руб.

В среднем, как рассчитал Росстат на конец 2019 года, российские учителя получают 40 тысяч рублей в месяц. Зарплата максимум положена на Чукотке (около 99 тысяч рублей), а самая маленькая — в Северной Осетии (почти 22 тысячи рублей).







