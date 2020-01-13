Слёт «любителей замены резины» на Энгельса попал на видео

Несколько автомобилистов пробили шины на коротком участке проспекта Энгельса на Парнасе, между КАД и путепроводом над Суздальским проспектом, вечером 12 января.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» об этом рассказывается сразу в двух постах. Автор одного из них насчитал семь повреждённых машин, а другого – девять, и всё из-за ямы в асфальте. На записи регистратора видно, как люди меняют колёса.

В комментариях автомобилисты отмечают, что ямы в этом месте уже полгода, и перед ними стоит знак, предупреждающий о плохой дороге и предлагающий снизить скорость. «Проезжаю там по два раза в день, и не разу в них не влетал. В любую погоду», – отмечает Константин. А другой Константин пишет, что снизил скорость до 40 км/ч, но колесо всё равно пробил. «Я тоже там сегодня попался на два колеса», – добавляет Владимир.





Ловкачам, знающим ямы и избегающим их, один из подписчиков, Дмитрий, отвечает: ««Я очень рад за вас, что не попадаете, я за 12 лет тоже не попадал, но это не означает, что я должен увиливать от ям на дороге, вместо того, чтобы следить за общей обстановкой на дороге. Все зависит от ситуации, в которой они попали, но это не отменяет тот факт, что там должна быть дорога, а не полигон».



