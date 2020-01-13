Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян, хотя служба удалила их из списков партнеров

Острова Мэн, Гернси и Джерси включили Россию в списки стран для автообмена налоговой информацией в 2020 году. Об этом 13 января пишет РБК, отмечая, что ФНС ранее удалила их из списка партнеров, но готова пересмотреть своё решение.

«С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией. Поэтому важно, что низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах», – сообщает издание.







Сама ФНС обновила списки стран, с который обмен информации происходит автоматически в конце 2019 года. И тогда стало ясно, что Великобритания, а также острова Мэн, Гернси, Джерси и Литва, из нее исчезли.

Но, если Великобритании пропала из листа ожидаемо (Лондон отказался от автообмена с Россией по крайней мере в 2019 году), то Мэн, Гернси, Джерси от автообмена не отказывались.





«Тем не менее, несмотря на то что ФНС исключила Мэн, Гернси и Джерси из перечня участников автообмена, Россия значится в обновленных списках этих островов по состоянию на 1 января 2020 года — формально у них есть все основания сообщить ФНС о счетах и активах россиян. Россия по-прежнему указана в обновленной 31 декабря версии списка для автообмена острова Мэн за отчетный период как 2019-го, так и 2020 года. Аналогично Россия осталась в последней версии списка Гернси как за 2019-й, так и за 2020 год», – сообщает РБК.







Джерси еще не опубликовал подобный документ, но Россия числится в обновленном 1 января 2020 года предварительном списке стран для автообмена.



