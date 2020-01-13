Два сотовых оператора с начала рабочей декады в январе повысили стоимость тарифов

«Мегафон» и «Билайн» на этой неделе повысят стоимость архивных тарифов. Их коллеги из «большой четверки» пока хранят молчание.

Сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, а «Билайн» с 16 января, сообщают РИА Новости.

Если в первой компании рост стоимости связали с ростом потребления услуг абонентами оператора. То в «Билайн» сообщили, что вынуждены поднять стоимость из-за расходов на требования российского законодательства, а также на развитие инфраструктуры.

«В МТС не прокомментировали возможность повышения тарифов. Отмечается, что в Tele2 пока не ответили на запрос», – сообщает агентство.











В декабре сообщалось, что услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%.



