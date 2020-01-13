Порывы ветра унесут облака с неба Петербурга. Их отход прикроет кратковременный зимний дождь

Умеренный дождь с мокрым снегом ожидает утром 13 января некоторые районы северной столицы. Днем будет преимущественно без осадков, и, скорее всего, без облаком.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток +1...+3 гр.

Утром также возможен туман, который к середине дня сдует порывами северо-западного ветра.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду сегодня влияет гребень антициклона. Его стараниями в облаках появятся прояснения, а осадки уйдут на восток региона и постепенно прекратятся. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.







