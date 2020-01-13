Nissan намерен выйти из альянса с Renault, пишут СМИ

На фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном руководство японского концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французским Renault. Об этом 13 января сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, Nissan собирается закончить сотрудничество с Renault в производственной и инженерно-технической областях, а также провести кадровые перестановки в правлении. Глава Renault Жан-Доминик Сенар надеется на сохранение партнерства между компаниями: в ближайшие дни он представит несколько совместных проектов, чтобы продемонстрировать позитивные стороны альянса.

Бегство Карлоса Гона из Японии не стало ключевой причиной решения руководства «Ниссана», но поспособствовало росту напряжённости, отмечают источники FT.



