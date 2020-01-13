Nissan намерен выйти из альянса с Renault, пишут СМИ
На фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном руководство японского концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французским Renault. Об этом 13 января сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
По данным источников издания, Nissan собирается закончить сотрудничество с Renault в производственной и инженерно-технической областях, а также провести кадровые перестановки в правлении. Глава Renault Жан-Доминик Сенар надеется на сохранение партнерства между компаниями: в ближайшие дни он представит несколько совместных проектов, чтобы продемонстрировать позитивные стороны альянса.
Бегство Карлоса Гона из Японии не стало ключевой причиной решения руководства «Ниссана», но поспособствовало росту напряжённости, отмечают источники FT.
Справка:
Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на 80 млн долларов и в списании личных убытков на компанию Nissan на сумму 16 млн долларов. В марте прошлого года Гона выпустили из тюрьмы под домашний арест под залог в 1 млрд йен (больше 8 млн долларов). 31 декабря стало известно, что он тайно покинул Японию, нарушив условия освобождения под залог. Позднее выяснилось, что Гон отправился в Ливан транзитом через Стамбул на частном самолете, а во время пересадки его переносили в ящике. Сам экс-глава концерна заявил, что сейчас находится в Ливане и бежал не от правосудия, а от «политического преследования». Он отрицает все обвинения, на недавней пресс-конференции он доказывал это документами.