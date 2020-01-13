«Лаборатория Касперского» зафиксировала атаку «молчаливых» русских хакеров на банки нескольких стран Африки

«Волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки» осуществила уже в 2020 году русскоговорящая хакерская группа Silence (молчание). Об этом 13 января пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Silence — группа русскоговорящих хакеров, впервые активность зафиксирована в 2016 году. Специализируется на целевых атаках на банки, рассылая фишинговые письма с вредоносными вложениями», – сообщает издание.

В «Лаборатории Касперского» РБК сообщили, что с первых дней 2020 года они каждый день блокируют сотни, а иногда и тысячи попыток атак на инфраструктуру банков в Африке:

«Ранее злоумышленники концентрировались на организациях Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, с конца 2019-го фокус их внимания сместился, что говорит о стремительном расширении географии атак».













