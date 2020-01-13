С видом на Кремль. Литвинова все-таки отпраздновала день рождения в ресторане, несмотря на ДТП

В одном из столичных ресторанов вечером 12 января все-таки состоялось празднование дня рождения режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, которую днем в воскресенье сбила машина на Тверском бульваре. Видео вида из окна заведения актриса опубликовала в своем Instagram. На нем — река Москва, Кремль и падающий снег.

К Литвиновой, как пишут РИА Новости со ссылкой на РЕН-ТВ, подходили другие посетители заведения с пожеланиями здоровья и просьбами сфотографироваться. Последние актриса отметала с извинениями и словами, что с ней «не все в порядке, поэтому и не хочу фотографироваться».

Авария произошла днем 12 января. На пешеходном переходе Ренату Литвинову, которая (по ее словам) шла после пробежки в салон красоты, сбил «Мерседес». За рулем иномарки находилась женщина.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения"», – написала Литвинова в Instagram. (авторская орфография и пунктуация сохранены).







