«Машина разворочена, как будто был взрыв». Легковушка вылетела на тротуар у Троицкого собора

Второй раз за месяц на пересечении Троицкого и Измайловского проспектов в центре Петербурга автомобиль вылетел на тротуар.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», 13 января около 4:20 на перекрёстке легковой автомобиль, двигавшийся по 1-й Красноармейской улице, врезался в столб на тротуаре около Троицкого собора. Водитель выжил, после аварии он находился в сознании и был госпитализирован, очевидцу он показался нетрезвым. «Я тоже мимо проехала недавно. Ужас. Судя по тому, насколько машина разворочена, подумала было, что взрыв», – отмечает один из подписчиц сообщества.

Сбит знак «Пешеходный переход», снесена часть ограды. В комментариях отмечают, что легковой автомобиль – это «Фольксваген Гольф», а также публикуют фотографию другой разбитой машины.





Точные обстоятельства ДТП, как и состояние водителя, установят компетентные специалисты.

На этом же перекрёстке 16 декабря ВАЗ-2109 влетел в здание на противоположной стороне Измайловского, аналогичное ДТП там было в июле 2019 года.



