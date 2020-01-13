Ветром сдуло. Еще один «Суперджет» не довез пассажиров до места назначения

Полчаса провели в воздухе пассажиры рейса «Москва-Ставрополь», чтобы снова приземлиться в столице. В ночь с 12 на 13 января у «Суперджета», который осуществлял перелет, пропала внутренняя обшивка одного из двигателей.

«Самолет SSJ-100 следовал рейсом из Шереметьево в Ставрополь. После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме», – сообщили ТАСС в экстренных службах.

В этот момент на борту находился 61 человек – 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.

«Суперджеты» не в первый раз становятся «героями» новостей. Но в мате 2019 года с самолетом этой модели произошла страшная трагедия: после взлета из Шереметьево самолёт попал в грозовую облачность. Как говорится в отчете МАК, в самолет попала молния. Ее удар вывел из строя несколько систем самолета, из-за чего пилотам пришлось управлять «Суперджетом» в режиме Direct mode, то есть без помощи автоматической системы управления. В аварии погиб 41 человек.







