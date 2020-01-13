«Коммерсант»: В СК уверены, что российских журналистов в ЦАР убили в ходе ограбления

Трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в Африке местными жителями, решившими их ограбить. К такому выводу пришли в следственном комитете, сообщил в интервью газете «Коммерсант», которое вышло 13 января, заместитель председателя Следкома России Игорь Краснов.

Убийство, как следует из слов зампреда СК, было совершено «жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе». Он назвал их «группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали...выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру». После отказа журналистов, по словам Краснова, расстреляли.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в июле 2018 в ЦАР во время подготовки документального фильма о работе частной военной компании «Вагнер» в африке по заказу медиа-проекта «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Сразу после смерти журналистов Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями и нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц. 30 июля прошлого года другой проект Ходорковского – центр «Досье» – сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, где привел доказательства, что убийство журналистов было спланировано заранее.

Свою версию произошедшего представила и «Фонтанка», корреспондент которой побывал на месте гибели коллег.



