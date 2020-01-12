В квартиры петербуржцев возвращается нормальный напор холодной воды. «Водоканал» задраил течь

Давление воды в домах нескольких районов Петербурга начало восстанавливаться. Бригады Водоканала локализовали вытекание и откачивают воду на проспекте Непокорённых, где вечером 12 января бурлили реки.

«Все дома остаются с водоснабжением. Буквально в течение 30 минут – часа во всех домах будет восстановлено давление воды на верхних этажах», – отметили в пресс-службе Водоканала.

Дефект трубе «Водоканала» на проспекте Непокорённых временно оставил без коммунальных благ десятки тысяч горожан. На сухие краны жаловались в Калининском, Красногвардейском, Выборгском, Приморском районах и даже за пределами Петербурга – в Мурино.



