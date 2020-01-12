Происшествия
Русалки на Садовой плачут чёрными слезами. Вандалы испортили барельефы на доме Николаевых
Девы на доме Николаевых по улице Садовой, 25, вновь страдают. Вандалы заставили плакать русалок. Фотографиями измазанных краской барельефов очевидцы вечером 12 января поделились в соцсетях.
Пользователи задаются вопросом: «Кто же защитит петербургских русалок, найдутся ли настоящие мужчины в администрации города?».
В 2018 году головы девушек серьёзно пострадали – неизвестный отколол лицо одной из них, позже эту часть нашел неравнодушный горожанин и передал градозащитникам, которые попросили КГИОП восстановить объект. В августе 2019-го разрушенный барельеф закрыли QR-кодом в рамке под старину.
Справка:
«Русалки» на доме появились в 1903 году, само же здание было построено раньше, в конце XVIII века. В 2014 году с одной из головок уже случилась аналогичная беда — она чуть не упала, пришлось заново закреплять скульптуру. Еще раньше, в 2009 году, пришлось спасать русалок от вандалов, которые «ослепили» женские лица потеками синей краски. А до того эти скульптуры неоднократно пытались накрасить губной помадой.
Сам дом интересен прежде всего тем, что является ярким примером смешения стилей, так как перестраивали и надстраивали его пять раз. А адресов у него четыре: Мучной переулок, 4; Садовая улица, 25; Банковский переулок, 5; Москательный переулок, 3.
Отметим, что распространенная в городе легенда о том, что в доме якобы когда-то находился известный бордель, а женские головки — это «портреты» или символические изображения его обитательниц, не имеет ничего общего с действительностью.