Русалки на Садовой плачут чёрными слезами. Вандалы испортили барельефы на доме Николаевых

Справка:

«Русалки» на доме появились в 1903 году, само же здание было построено раньше, в конце XVIII века. В 2014 году с одной из головок уже случилась аналогичная беда — она чуть не упала, пришлось заново закреплять скульптуру. Еще раньше, в 2009 году, пришлось спасать русалок от вандалов, которые «ослепили» женские лица потеками синей краски. А до того эти скульптуры неоднократно пытались накрасить губной помадой.

Сам дом интересен прежде всего тем, что является ярким примером смешения стилей, так как перестраивали и надстраивали его пять раз. А адресов у него четыре: Мучной переулок, 4; Садовая улица, 25; Банковский переулок, 5; Москательный переулок, 3.

Отметим, что распространенная в городе легенда о том, что в доме якобы когда-то находился известный бордель, а женские головки — это «портреты» или символические изображения его обитательниц, не имеет ничего общего с действительностью.