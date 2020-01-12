«Теплосеть» заварила дырявую трубу на Полюстровском

Теплоэнергетики завершили ремонтные работы в Калининском районе Петербурга. Трубу в районе дома №35 на Полюстровском проспекте заварили в 19.30.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в настоящее время идёт процесс восстановления циркуляции и заполнения системы водой. Напомним, дефект был замечен утром. Дворы в районе ремонтных работ затянуло паром, по тротуарам текли ручьи горячей воды.

Но коммунальные неудачи преследуют сегодня не только жителей Калининского района. Авария в сетях «Водоканала» на проспекте Непокорённых оставила без коммунальных благ десятки тысяч горожан. На сухие краны жалуются в Калининском, Красногвардейском, Выборгском, Приморском районах и даже за пределами Петербурга – в Мурино. Видео последствий впечатляет.



