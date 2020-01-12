Получившая в Финляндии убежище россиянка вышла замуж за датского расчленителя, осуждённого на пожизненное

Изобретатель Петер Мадсен, оказавшийся маньяком-убийцей, нашёл себе спутницу жизни. Его женой стала россиянка Дженни Курпен, которая получила убежище в Финляндии в связи с преследованиями по «Болотному делу». О необычном браке беженки из России и строителя субмарин из Дании стало известно из соцсетей Курпен.

По данным открытых источников, Дженни Курпен – журналист и политический активист из Москвы. Она покинула Россию, опасаясь уголовного преследования. Политическое убежище в Финляндии получила в 2013 году.

Об узаконивании отношений с Мадсеном датскому таблоиду BT рассказала сама новоиспечённая супруга, факт заключения брака 19 декабря также подтвердили несколько источников, близких к Мадсену, однако подтверждение от его адвоката газета не получила, пишет 12 января финское издание Ilta-Sanomat.

В своем Instagram Курпен выложила несколько фотографий из поездок в Данию, включая остров Рефшал, где находится мастерская Мадсена. Во время своего заключения преступник развелся со своей женой, на которой он женился в 2011 году. Пара жила в открытом союзе и не имела детей.





Мадсен был практически героем Дании – он стал первым, кому удалось построить подводную лодку на деньги, собранные методом краудфандинга, потом изобретатель запустил в космос свою первую ракету и пообщещал построить новую, в полёт взять космонавтов из Дании. Однако в 2017 году он, согласно заключению суда, жестоко убил и расчленил шведскую журналистку Ким Валль на борту своего «Наутилуса». В 2018-м был приговорён к пожизненному заключению.

Датские СМИ ранее сообщали, что Мадсен привлекает поклонниц. Из-за этого две оппозиционные партии даже требовали отказать поклонницам в доступе к мужчинам, отбывающим пожизненное. Однако предложение не было принято. Как пишет BT, Дженни Курпен заявила родственникам Мадсена, что теперь будет его «королевой».

После того, как новость разошлась по СМИ, на Курпен в соцсетях обрушился поток злобы. Женщина написала в Facebook, что за 15 часов получила тысячи странных, абсурдных и агрессивных комментариев и оставила развёрнутый пост, попросив оставить её в покое:

"Я не собираюсь оправдываться за свой выбор просто потому, что моя личная жизнь не является чьим-либо делом. В следующий раз, когда вы дадите себе право беспокоить незнакомцев с помощью вышеупомянутых действий, вы должны быть готовы к тому, что с вами будут обращаться так же. Я люблю и уважаю своего мужа, я горжусь им и 49 годами его человеческой и профессиональной жизни, за исключением одного дня, который был и всегда останется трагедией. Мой муж совершил ужасное преступление, и он наказан за это. Однако, зная его по-настоящему, я получаю исключительное право сказать, что мне повезло быть с самым красивым, умным, талантливым, преданным и чутким мужчиной и человеком. Мой муж – одна из двух жертв его преступления, и остаться в живых было наказанием для него, а не наградой, не удачей. Поэтому я должна с глубокой скорбью признать, что общество за пределами тюремных стен гораздо более жестоко и потенциально опасно для себя, чем Герой сегодняшнего скромного праздника".