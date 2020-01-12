После прорыва на Непокорённых в домах петербуржцев исчезла вода

Петербуржцы из Калининского и Выборгского районов жалуются на отсутствие холодной и горячей воды, а также отопления. Коммунальных благ жители домов лишились после прорыва на проспекте Непокорённых 12 января.

Читатели «Фонтанки» жалуются на сухие краны в домах Кондратьевского проспекта, Брюсовской улицы, на Парнасе, на проспекте Энгельса и Луначарского и на улицах рядом со станцией метро «Удельная».

«В жилом районе Северная Долина (м. Парнас) полностью отключилось все водоснабжение. После 30 минут на телефоне линии ожидания аварийки рассказали, что нет воды во всем районе. 80 000 жителей без водоснабжения», – пишет Даниил.

В пресс-службе ГУП «Водоканал СПб» корреспонденту «Фонтанки» ответили, что пока не могут назвать количество отключённых абонентов. Сейчас на месте прорыва работает бригада, машины откачивают воду.

Смотрите, как холодная вода, забившая из-под земли воскресным вечером, превратила проспект Непокорённых в бурную реку.



