Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал заявление об отставке. Эту информацию он подтвердил вечером 12 января "Интерфаксу".

Хаджимба ушел в отставку на фоне протестов оппозиции и решения Верховного суда от 10 января об отмене результатов второго тура сентябрьских выборов. После этого президент собирался оспорить вердикт.

На вопрос об участии в выборах 22 марта, о которых 12 января сообщили в ЦИК, Хаджимба ответил уклончиво: «Жизнь покажет».

Ранее в Абхазию для решения политического кризиса прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков.



