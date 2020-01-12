Происшествия
В Петербурге появился новый канал. Участок проспекта Непокорённых смывает бурным потоком
Холодная вода вырывается из-под земли в Калининском районе Петербурга вечером 12 января. Впечатляющими видеозаписями делятся автовладельцы.
Прорыв произошёл в районе дома №49 на проспекте Непокорённых. Поток настолько мощный, что дорога больше напоминает канал во время сильного ветра или вовсе горную речку. Из-за подтопления движение встало от места дефекта до Гражданского проспекта. Водители предупреждают друг друга об опасности размыва грунта.