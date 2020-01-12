Не надо мешать наркотик с водкой. В Выборгском районе разбираются, зачем стрелял полицейский

Полицейскими Петербурга задержан коллега, который, по мнению посетителей бара, приставал к их знакомой. При ссоре мужчины не поверили, что он из транспортной полиции, и разукрасили. Он же открыл огонь. Похоже, на его карьеру больше всего повлияет заключение нарколога.

По информации «Фонтанки», 11 января в Парголово нарядом полиции Выборгского района задержан 25-летний лейтенант полиции Александр Рейн, работающий оперативником уголовного розыска на Московском вокзале в системе Управления на транспорте МВД по Северо-Западу. Служит Рейн чуть более года, но сводка по личному составу в отношении него уже долетела до Москвы.

По данным «Фонтанки», в дознании УМВД по Выборгскому району с обеда 11 января находится материал проверки, а в нем показания посетителей пивного бара Little Friday, что расположен на улице Валерия Гаврилина. Плюс любопытный диагноз врача филиала Городской наркологической больницы. «Фонтанке» достоверно известно, что утром, 11 января медик осмотрел лейтенанта полиции и констатировал, что он не только пьян, но и употреблял наркотики.

Ситуация же развивалась приблизительно так: около девяти часов вечера, 10 января полицейский Рейн, проходя мимо бара, заметил в окне прелестную девушку и захотел с ней познакомиться. Но ее приятели объяснили постороннему, что это закрытая вечеринка. Когда же часов через пять, около двух ночи, 11 января гости начали расходиться, то на улице вновь наткнулись на Александра. Он, в свою очередь, (а именно такие показания они впоследствии и дали), схватил девушку за руку и настаивал на знакомстве уже в более неприятной форме. Далее произошло предсказуемое: если изложить в наиболее доходчивом виде – ему просто набили морду. Хотя, говорят, он предупреждал, мол, «я служу в органах».





Все же на этом сцена не закончилась. По информации нашего издания, сотрудник достал травматический пистолет и, как после было зафиксировано, «… выстрелил в сторону посетителей бара…». После этого пришлось вмешаться вызванным на место полицейским.

Подробности же этой истории вы можете прочитать на 47news. Также наши коллеги дали читателям возможность самим сделать вывод, насколько сильно можно бить полицейского за свою девушку.