Мужчина привязал труп собаки к внедорожнику и дотащил до контейнера в садоводстве Ломоносовского района

Жители Ленобласти возмущены поступком неизвестного водителя на внедорожнике. Он протащил на верёвке труп собаки по садоводству у деревни Волковицы Ломоносовского района, отвязал тело у контейнера и уехал.

Видеозапись 12 января опубликовал ресурс «Мегаполис». Прислала его женщина по имени Ирина.

«К сожалению, мы не знаем, жестокое это обращение с животными или пес умер своей смертью, но собака мертва и лежит на помойке. Хотели бы получить комментарии хозяина, какое он имеет право "утилизировать" верного друга таким способом», – говорит Ирина.

С помощью ролика она надеется установить личность того, кто был за рулём и поиздевался над трупом животного.





Мнения пользователи соцсетей на этот счёт разделились. Одни считают, что мужчина поступил ужасно и заслуживает наказания. Другие предположили, что бездомная собака умерла на его участке, отсюда и такая транспортировка.

Как сообщили в ГУ МВД, по данной ситуации проводится проверка. Полиция изучает видеозапись. Устанавливается водитель внедорожника.