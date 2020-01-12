«Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе в день рождения». Ренате Литвиновой после наезда «Мерседеса» зашили подбородок

Актриса и режиссёр Рената Литвинова вечером 12 января поспешила заверить поклонников в Instagram, что после наезда автомобиля в центре Москвы с ней всё в порядке.

Литвинова рассказала, что была сбита на «зебре», при этом машина «не собиралась останавливаться». По словам актрисы, пострадало лицо – на подбородок пришлось наложить шов.

Знаменитость подчеркнула, что была трезва – инцидент случился по дороге с тренировки в салон.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения"», – написала Литвинова (авторская орфография и пунктуация сохранены).





Напомним, по данным ГИБДД, «Мерседес» наехал на женщину на Тверском бульваре. Пешеход после этого «ушёл».