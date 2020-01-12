Владислав Сурков прибыл в Абхазию, чтобы урегулировать политический кризис

Помощник президента России Владислав Сурков прилетел в Сухум, чтобы разобраться в политическим кризисом в Абхазии, возникшим из-за выборов в республике.

"Владислав Сурков приехал. Ждем встречи. Цель визита – уладить ситуацию", – сказал вечером 12 января ТАСС вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

По данным агентства, вечером 12 января колонна оппозиционеров направилась к президенской резиденции в Сухуме.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Итоги предыдущего голосования, которое прошло в сентябре 2019 года, были отменены Верховным судом страны 10 января на фоне масштабных протестов. Демонстранты вышли на улицы Сухуми и взяли штурмом администрацию президента 9 января.



