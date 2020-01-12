Вам тепло? На Полюстровском ещё теплее – дырявая труба превратила двор в парную

Крупной коммунальной аварией завершились выходные в Калининском районе Петербурга. Ручьи горячей воды текут по Полюстровскому проспекту, в районе дома 35.

Судя по фото, опубликованным в соцсетях 12 января, местным жителям пришлось пробираться на ощупь из-за клубов пара. На место дефекта выезжал глава Калининского района с заместителем и сотрудниками ЖСК-3 и управляющих компаний. В районных пабликах отмечается, что всего к магистрали подключены 307 домов. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отмечают, все они переведены на резервную схему.

Дефект на магистрали у дома №35 был обнаружен утром 12 января при плановом объезде объектов энергетиками. Чтобы не дожидаться прорыва, ненадёжный участок решено было заменить. Специалисты обещают справиться до 15.00 13 января.



