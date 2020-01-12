Петербурженка рассказала, как её муж-полковник выкинул бандитов из поезда Вена – Будапешт

Петербурженка Елена рассказала, что во время поездки в поезде Вена – Будапешт она и её муж стали жертвами карманников, которые вытащили из рюкзака деньги. Но супруг не растерялся и пустился в погоню.

«Мы ехали в обычном поезде из Вены в Будапешт, украли деньги из рюкзака. Муж увидел грабителя, преследовал, когда тот побежал по вагонам, догнал, избил, отобрал наши деньги. И тут ещё двое сообщников подоспели с ножом, на остановке муж выкинул их из поезда. Все обошлось! Сейчас в аэропорту снимаем стресс, – рассказала она 12 января в сообществе «Петроградская диаспора». – Я сама в шоке, понимаю, что он не просто полковник, а настоящий герой!»

Расстояние между Будапештом и Веной – около 250 км. Скоростной поезд преодолевает его за два с половиной часа. Типичный совет из путеводителей для туристов в венгерской столице, как и в других крупных городах, — следить за своими вещами.



