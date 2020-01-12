Ренату Литвинову сбил Mercedes в центре Москвы. Актриса в состоянии шока уехала в больницу

Актриса и режиссер Рената Литвинова, отмечающая сегодня день рождения, попала под машину в центре Москвы — на Тверском бульваре. У неё пострадали рука и нога.

Как рассказала 12 января «Звезде» ассистент актрисы Александра, женщина шла по улице, и у ресторана McDonald’s на нее наехала машина. Помощница также заверила, что с Литвиновой все в порядке.

По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась девушка, передаёт ТАСС. Якобы актриса сама неожиданно вышла на проезжую часть. После ДТП она в состоянии шока уехала в больницу.

«Проводится проверка по сообщению водителя о ДТП на Тверском бульваре. Со слов водителя автомобиля «Мерседес», в районе дома 27/6 она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла. На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства», – сообщила Госавтоинспекция столицы.





Проводится проверка по сообщению водителя о #ДТП на Тверском бульваре. Со слов водителя автомобиля Мерседес, в районе дома 27/6 она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла. На месте работают инспекторы #ДПС, устанавливаются все обстоятельства. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 12, 2020

Ренате Литвиновой 53 года. Она актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Широкую известность получила в 2000 году после выхода на экраны телесериала «Граница. Таёжный роман», в котором сыграла роль Альбины Ворон.