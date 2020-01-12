Поезд в Астрахань опоздал на два часа из-за бегущего по рельсам верблюда. Машинист был терпелив

Бесстрашный и упорный верблюд-бегун стал причиной двухчасового опоздания поезда в Астрахань. В какой-то момент животное выскочило на железную дорогу прямо перед головой состава. Машинисту пришлось экстренно тормозить, а затем очень долго плестись за животным.

История произошла между станциями Кигаш и разъездом №2 в Красноярском районе Астраханской области, утверждают пользователи. Видео с бегущим верблюдом появилось в Интернете.

На кадрах животное абсолютно не реагирует на гудок и игнорирует поезд, идущий следом. Фоном звучат комментарии от машиниста.

«Ну вот, сначала он бежал со скоростью 22 километра в час, теперь снизил до 13-ти. Устал уже. С такими темпами скоро он упадет прямо на путях», – выразил опасение мужчина.



