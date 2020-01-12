Ганнибал Лектер, Сабзиро или Дарт Вейдер? Дзюба выложил фото в маске, все гадают, кто он

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба выложил фото с медосмотра в маске. И заставил фанатов гадать о своем образе.

Сам он хэштегом «Кусочки Бейна» намекнул на суперзлодея из вселенной Бэтмена. Фанаты же опознали в нем и Ганнибала Лектера — персонажа Энтони Хопкинса, и Сабзиро из игры «Мортал комбат» и даже Дарта Вейдера из «Звездных войн».

«Главное, не забыть стоп-слово в такой ситуации», – дали совет футболисту фанаты.



