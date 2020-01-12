Генассамблея ООН лишила права голоса семь стран

Семь государств — членов ООН лишили права голоса на Генассамблее из-за неуплаты взносов. Об этом 12 января сообщается на официальном сайте организации.

В чёрном списке оказались Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика. Представители этих стран не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года. Лишение права голоса предусматривает 19-я статья Устава ООН.

Больше всего задолжала Венесуэла – 21 млн долларов.



