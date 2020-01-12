Полтора миллиона рублей на пенсиях детей-инвалидов. Задержана директор интерната

Директор интерната в Курской области задержана по подозрению в хищении пенсий по инвалидности с расчетных счетов воспитанников.

«Установлено, что злоумышленница, используя доверие учеников, обналичивала денежные средства с их сберегательных книжек якобы для покупки необходимых им вещей. Однако стоимость приобретенного товара была значительно меньше, чем размер полученных в банке средств. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению», – сообщила 12 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



