Блумберг заявил о готовности потратить миллиард долларов для победы над Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить один миллиард долларов на президентскую кампанию. По его словам, даже если он сам не будет выдвинут на пост главы государства от Демократической партии, деньги будут потрачены на оказание помощи другим оппонентам Дональда Трампа — Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

«Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше», — объяснил бизнесмен.

Блумберг согласился с тем, что для него «один миллиард долларов является очень большой суммой». При этом он отметил, что только в прошлом году потратил на благотворительность 2,8 млрд долларов.

Опросы, проведенные несколько дней назад, показывают, что Блумберга поддерживают 5% американцев, готовых голосовать за кандидата от демократов. Он уступает не только бывшему вице-президенту Джо Байдену, Сандерсу и Уоррен, но и экс-мэру города Саут Бенд Питу Буттиджичу.

Майкл Блумберг с 2002-го по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Находясь в этой должности, он представлял как демократов, так и республиканцев. Forbes оценивает его состояние в 58 млрд долларов. Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку 24 ноября. Он будет бороться за то, чтобы стать кандидатом от Демократической партии.



