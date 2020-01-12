Семье и продолжателям дела онколога Павленко собрали больше миллиона рублей. Как их будут тратить

Более пяти с половиной тысяч человек пожертвовали суммарно более 21 тысячи долларов (1,28 млн рублей) на грант имени петербургского онколога Андрея Павленко, который скончался от рака.

Как пишет 12 января издание «Такие дела», средства пойдут на помощь семье врача и на гранты журналистам, пишущим об онкологии. Сам он в посмертном видео обещал пропорцию 50 на 50.

Первый грантовый конкурс с фондом в 10 тысяч долларов для журналистов объявят уже в январе. Ссылки на все материалы победителей будут публиковаться на странице проекта «Жизнь человека», который может в будущем стать полноценным просветительским СМИ, если позволит динамика пожертвований.

Петербургский онколог Андрей Павленко два года собственным примером показывал, что нельзя сдаваться. Он свою битву проиграл, но его слова продолжают жить. Из разных его интервью «Фонтанка» собрала самые ценные мысли. О том, как нужно себя вести, когда настиг рак, врач рассказал в своём посмертном подкасте.



