Историк Соколов готов поделиться гонораром от будущего романа ради компьютера в колонии

Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, хочет писать в колонии свой новый роман. Он рассчитывает, что ему разрешат делать это с помощью компьютера. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексея Мельникова, который посетил Соколова в СИЗО.

Как рассказал Мельников, обвиняемый уже начал написание романа и к концу следствия намерен опубликовать анонс. Историк надеется, что в колонии, где он будет отбывать наказание, пойдут навстречу и разрешат работать за компьютером. Ради такой возможности Соколов готов поделиться с администрацией учреждения пенитенциарной системы половиной гонорара от будущей книги.

Соколова ранее перевели в СИЗО-2, где есть неплохая библиотека. В его камере установлен телевизор. Мельников также передал слова своего собеседника о том, что Бутырка среди других учреджений принудительного содержания, где тот успел побывать, занимает уверенное место по условиям содержания.



