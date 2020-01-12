Историк Соколов готов поделиться гонораром от будущего романа ради компьютера в колонии
Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, хочет писать в колонии свой новый роман. Он рассчитывает, что ему разрешат делать это с помощью компьютера. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексея Мельникова, который посетил Соколова в СИЗО.
Как рассказал Мельников, обвиняемый уже начал написание романа и к концу следствия намерен опубликовать анонс. Историк надеется, что в колонии, где он будет отбывать наказание, пойдут навстречу и разрешат работать за компьютером. Ради такой возможности Соколов готов поделиться с администрацией учреждения пенитенциарной системы половиной гонорара от будущей книги.
Соколова ранее перевели в СИЗО-2, где есть неплохая библиотека. В его камере установлен телевизор. Мельников также передал слова своего собеседника о том, что Бутырка среди других учреджений принудительного содержания, где тот успел побывать, занимает уверенное место по условиям содержания.
Справка:
Анастасия Ещенко убита в ночь на 8 ноября выстрелами в голову. По версии следствия, историк Олег Соколов убил и расчленил Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и через сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке. После убийства водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками потерпевшей, не найденными оставались ноги. В конце ноября историка доставили из петербургского следственного изолятора «Кресты» в столицу и поместили в психиатрическую больницу московского СИЗО «Бутырка», а после экспертизы - в само СИЗО.
Потерпевшей по делу признана мать погибшей Галина Ещенко. Она не верит в раскаяние Соколова. По мнению адвоката Бакшеевой, историк попытается уйти от ответственности, сославшись на состояние аффекта.
«Фонтанка» нашла приговор Соколову 1982 года, тогда он был осуждён на два года условно за затопление судна, на котором он был капитаном. Одного члена команды так и не нашли. О том, как вёл себя в личных отношениях историк, «Фонтанке» рассказала его бывшая возлюбленная, которую он чуть не убил.