Петербурженка нашла в садоводческом массиве «Северная Самарка» три отсечённых головы

Жуткой находкой закончилась воскресная прогулка петербурженки с её собаками по массиву «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленобласти. 12 января животные вывели женщину к месту, где лежали три отрезанных головы ранее пропавших беременных коз и козла.

Как рассказала Вера Морозова корреспонденту «Фонтанки», головы лежали в районе карьера Мяглово. Вероятно, туши питомцев были кем-то разделаны, а оставшееся выброшено за ненадобностью.

Две беременные козы и козёл пропали со сторожевого поста «Стык Наркома» во Всеволожском районе 3 января. Владелица просила в соцсетях разыскать животных.



