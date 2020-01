В Австралии пострадавшим от пожаров животным сбросили с воздуха тонны моркови

В Австралии Национальная служба парков и дикой природы решила поддержать диких животных в районах, где свирепствовали пожары. Пропитание доставляли вертолётами и сбрасывали прямо с воздуха. Фотографией одного из счастливых "клиентов" – представителя семейства кенгуру – в своем Twitter поделился министр энергетики и окружающей среды австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

Обитателям пострадавших от огня мест в Новом Южном Уэльсе сбросили в ходе операции "Скалистый валлаби" тысячи килограммов еды, в основном батата и моркови, сообщил Мэтт Кин.

Operation Rock Wallaby ?- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL