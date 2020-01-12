Миллер не видит препятствий в возможностях России достроить «Северный поток-2»

Россия сможет достроить газопровод «Северный поток-2», хоть и уйдёт на это больше времени, чем планировалось. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен», — заявил он.

Россия самостоятельно проложит трубы на последнем участке «Северного потока-2», — заявил президент России Владимир Путин накануне во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Надеюсь, до конца этого года или максимум до конца первого квартала 2021 года работа будет завершена, а газопровод заработает», — сказал российский лидер.



