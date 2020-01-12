В Ломоносове жители вышли на митинг против мусоросжигательного завода

Жители Ломоносова вышли вышли на митинг на центральной площади против выделения земли под мусоросжигательный завод и свалку, на 10 га леса.

Как рассказал «Фонтанке» 12 января муниципальный депутат Михаил Тихонов, на акцию из-за плохой погоды и дождя вышли только около 200 человек. Полиция участникам не мешала, все проходило спокойно.На митинге был организован дополнительный сбор подписей и заявлений в адрес комитета по благоустройству.

Накануне, 11 января, аналогичная акция прошла в Петергофе. В ней также приняли участие около 200 человек. Обе акции были согласованы с властями.

Ранее Смольный опубликовал для общественного обсуждения проект территориальной схемы обращения с отходами. В нем, в частности, предлагается построить юго-восточнее Астрономической улицы в Ломоносове и на улице Братьев Горкушенко в Петергофе объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. Вносить замечания по проекту можно до 7 февраля 2020 года.



