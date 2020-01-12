Ирак задумался о покупке С-400 у России. Багдад опасается за безопасность из-за потери поддержки США

Боязнь потерять поддержку Вашингтона заставила Багдад задуматься о покупке у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом 12 ноября пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Со ссылкой на члена комитета по безопасности и обороне Ирака Карима Алави издание сообщает, что Ирак ведёт переговоры с Кремлём, однако контракты пока не подписаны.

«Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия», — уверен Алави.

Взаимодействие оборонных ведомств Ирана и России по закупке С-400 подтвердили и другие депутаты ближневосточной страны. По словам члена комитета по обороне и безопасности Ирака Абдулы Халека Аль-Аззави, ракетные комплексы могут быть приобретены "у России или у кого угодно".

Четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов Россия ранее поставила Турции, контракт на второй опцион планируется подписть в 2020 году. Также новые ЗРК поступят на службу в Ленобласти в середине февраля.



