В Петербурге за выходные две женщины погибли при падении с высоты

Труп неустановленной женщины найден под окнами дома 26/4 по улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга. Днём 12 января на месте трагедии работает полиция.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, погибшая ушла из жизни не насильно. На теле обнаружены признаки падения с высоты. Дверь квартиры, в которой предположительно проживала женщина, была заперта.

Накануне вечером в Приморском районе при схожих обстоятельствах погибла 43-летняя петербурженка с Васильевского острова. На улицу Репищева она приехала к родственникам. По данным «Фонтанки», женщина в 2016 году осуждалась по наркотической статье, в 2019 году была освобождена от уголовной ответственности и отправлена на лечение в шестую городскую психбольницу.



