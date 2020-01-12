Американец три недели выживал на арахисовом масле и ананасе посреди Аляски. Видео спасения

фото: Правительство Аляски

На Аляске спасли 30-летнего мужчину, который прожил один посреди заснеженного леса не менее 22 дней при минусовых температурах. Мужчина оказался в трудном положении после того, как его хижина сгорела из-за случайного пожара. В огне погибла собака. Об этом сообщает полиция штата.

Тайсон Стил лишился крыши над головой 17 или 18 декабря. Мили и мили лесов, холмов, рек и озер отделяли его от дорожной системы штата и ближайших соседей. Мужчина подумал, что его рано или поздно начнут искать, и написал SOS большими буквами на снегу, чтобы его могли заметить с вертолета. На снятом с воздуха видео заметно, как он усиленно машет руками, когда вертолет спускается к нему.

Он рассказал спасителям, что ел арахисовое масло и ананас, возвел временное укрытие из остатков дома, чтобы выжить. Сам спасенный заявил, что после случившегося планирует завязать с отшельничеством и вернуться домой в Солт-Лейк-Сити к родным.

Фото: Правительство Аляски



