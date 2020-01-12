Десятки Дедов Морозов и Снегурочек прокатились с ветерком по Петроградской стороне

Восьмой традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошёл в Петербурге вечером 11 января. Участники в костюмах, гирляндах и мишуре стартовали в 18.00 от Марсова поля.

Проводил мероприятие клуб «ВелоПитер». Десятки сказочных персонажей и просто нарядных петербуржцев проехались по Петроградской стороне через «Аврору» и телебашню до Каменного и Крестовского островов. Обратный путь лежал через «Чкаловскую» и «Горьковскую» станции метро.



