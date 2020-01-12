В Абхазии назначили дату повторных выборов президента

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Недовольная итогами второго тура голосования, где Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, Алхас Квициния – 46,17%. Разрыв между кандидатами составил чуть более 1000 голосов. Оппозиция потребовала отмены результатов голосования. Протестующие вышли на улицы Сухуми и взяли штурмом администрацию президента 9 января.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.