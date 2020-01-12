В Абхазии назначили дату повторных выборов президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Об этом сообщил председатель избиркома Тамаз Гогия, передает 12 января ТАСС.
Итоги предыдущего голосования, которое прошло в сентябре 2019 года, были отменены Верховным судом страны 10 января. С этим решением ЦИК не согласен, но всё же признаёт вердикт и заявляет о своей готовности его исполнить, добавил Гогия. Также Центризбирком оставляет за собой право обжалования.
Справка:
Недовольная итогами второго тура голосования, где Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, Алхас Квициния – 46,17%. Разрыв между кандидатами составил чуть более 1000 голосов. Оппозиция потребовала отмены результатов голосования. Протестующие вышли на улицы Сухуми и взяли штурмом администрацию президента 9 января.
10 января Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.