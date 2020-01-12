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Общество
12.01.2020 13:03
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Эксперты прогнозируют подорожание черного хлеба. Запасы ржи достигли минимума с 1965 года

Исторически скудные запасы и плохой урожай ржи в 2019 году, вероятно, повлекут за собой подорожание чёрного хлеба. Об этом говорят эксперты отрасли, пишет 12 января РИА Новости.

Так, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон считает, что повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки может составить 6,5–7% за год. По его словам, негативную роль играет также повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку. По данным гильдии, в закупочной цене сырье и материалы занимают 41,3%, тарифы ЖКХ – 12,2%. В структуре розничной цены 62% приходятся на затраты производителя, 35% – на торговую наценку.

Согласно подсчётам РОСПиК, ржаная мука с 2017 года по 2019 год подорожала на 38,8%, за 11 месяцев 2019 года – на 22,6%. Средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017–2018 годов прибавили 3,1% и 5,4% соответственно, а к концу ноября 2019 года выросли на 5,8% с начала года (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм), следует из данных Росстата.

В Центре агроаналитики Минсельхоза РФ говорят, что с 1990 года посевные площади ржи, где зерновая культура высаживалась в основном для экспорта, уменьшились в 9,4 раза – рожь проиграла пшенице. Цены на пшеницу теперь ниже. Повлияли и погодные условия. В результате в 2019 году урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека – с 1965 года. 


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