Судимый за убийство петербуржец открыл стрельбу у KFC на проспекте Культуры

Конфликт двух мужчин закончился стрельбой в Калининском районе Петербурга в ночь на 12 января.

По данным «Фонтанки», сообщение о стрельбе на проспекте Культуры, 21/1, у ресторана KFC, поступило в полицию около одиннадцати часов вечера в субботу. Обеспокоенная заявительница рассказала, что проходила мимо указанного дома, когда услышала женские крики, а затем драку двух мужчин и стрельбу.

Приехавшие на место полицейские задержали 32-летнего ранее судимого за убийство петербуржца. По пострадавшему 47-летнему оппоненту он якобы палил из газового пистолета. Получивший увечья был госпитализирован.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД.



