Петербургу прочат новый суточный рекорд температурного максимума

В Петербурге сегодня, 12 января, может быть побит температурный рекорд. Прогнозом поделился метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, максимальная температура 12 января была зафиксирована в 2009 году, тогда столбик термометра поднялся до +5,1 градуса Цельсия. В воскресенье есть вероятность, что потеплеет до +6 – Петербург оказался в тёплом секторе циклона.

Как ранее предупреждал МЧС, на город обрушился порывистый ветер, автомобилистов призывают к осторожности из-за наледи на дорогах.

Необычайно тёплая зима объясняется глобальным потеплением. Как пояснили в Гидрометцентре, температура зимой за последние 30 лет в среднем поднялась на 2 – 2,5 градуса.



