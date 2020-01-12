Кошмар на улице вязов. В саду Зимнего дворца запланировали валку дерева

Петербуржцы обратили внимание на объявление садово-паркового предприятия "Центральное", которое появилось в саду Зимнего дворца.

В нём говорится, что с 9 по 31 января в Разводном саду, между Дворцовой площадью, Дворцовым проездом, Дворцовой набережной и Зимним дворцом, будет производиться валка дерева – вяза. Компенсационная посадка запланирована на 2021 год.

Читатель «Фонтанки», который сделал снимок, рассказал, что вязов рядом два, но срубить хотят только один, хотя внешне деревья выглядят одинаково.

Напомним, что в конце декабря жители Большой Охты выступили против уничтожения деревьев без документов. Но полувековые вязы уничтожили под присмотром полиции. В январе незаконными признаны массовые вырубки в Усть-Ижоре, вдоль Шлиссельбургского шоссе.



