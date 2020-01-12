Банки стали просто сейфом. Россияне пошли на биржи в попытках приумножить накопления

Банковские вклады с трудом покрывают инфляцию и уже превратились просто в сейф для хранения денег вне дома. Альтернатива купить акции на бирже - заманчива, но не для новичков, которым нужен видимый результат прямо сейчас.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

На фоне падающих ставок по депозитам миллионы россиян поверили в фондовый рынок, реклама которого льется на них отовсюду: ведь там можно заработать по 70–80% не напрягаясь, если поставить на правильные акции. В итоге на бирже в Петербурге за год зафиксирован трехкратный прирост количества счетов. Но инвесторов обычно не предупреждают, что вместо дохода их может ждать и фиаско.

Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировала за 2019 год прирост счетов с 910 тысяч до трех миллионов. В Москве прирост двукратный — до 3,86 млн. В прошлом году частные инвесторы приобрели облигаций на сумму свыше 650 млрд рублей, акции — на 60 млрд руб.

Как писала «Фонтанка», рост стимулирует падение ставок банковских депозитов. Банк России весь 2019 год снижал ключевую ставку с 7,75% до 6,25%. Вслед за ней дешевели кредиты и снижались ставки по депозитам. А средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде декабря 2019 года в десяти крупнейших банках обновила исторический минимум, опустившись до 6,01% годовых при ожидаемой официальной инфляции в 3,8%.

«Ввиду крайне низких процентных ставок банковские депозиты сейчас, по сути, выполняют функцию сейфов для хранения денег вне дома», – резюмировал аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.





На этом фоне особенно заметен мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке. По оценке Натальи Мильчаковой, заместителя руководителя ИАЦ «Альпари», прошедший 2019 год стал для него удачным.

«Индекс РТС вырос с начала года на 34%, а рублевый индекс МосБиржи смог прибавить 25%. Рост рынка вытянули на себе акции финансового сектора (рост индекса MOEXFIN составил 26%), телекоммуникаций (рост индекса MOEXTL на 27%), а также нефтегазового сектора и электроэнергетики (рост отраслевых индексов на 25% и 24%, соответственно). Индексы иных отраслей прибавили по 10–12%, отстала только химия, индекс акций этой отрасли вырос всего на 1,2% за год», – подвела итоги эксперт.

Лидером роста за 2019 год стали акции «Трансконтейнера», подорожавшие на 89% на фоне очень сильных финансовых результатов. Вместе с ним в пятерку лидеров роста 2019 года вошли АФК «Система» (рост на 83%), «Сургутнефтегаз» и «ОГК-2» (рост на 78% у каждой) и «Россети» (рост на 76%). Акции «Газпрома» показали тоже сильную динамику, прибавив за год 61% стоимости.

Повлияло и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений у самих банков, и агрессивная маркетинговая политика по продвижению инвестиционных продуктов. Под ее давлением даже консервативные владельцы банковских депозитов «пошли в облигации», в том числе через индивидуальные инвестиционные счета, число которых превысило 1,5 млн.

Аналитики предупреждают о нескольких рисках. Самый минимальный – структурные продукты могут не приносить прибыли выше депозитов, что грозит как минимум разочарованием. И это не говоря уже о возможности длительной коррекции или обвала, что может обернуться финансовыми проблемами для инвесторов. Для новичков риски особенно высоки.

«Основной риск для тех, кто впервые приходит на фондовый рынок, заключается в попытке заработать сильно больше, чем на банковском депозите. Поэтому инвесторы выбирают вложения, например, в акции или высокодоходные облигации, не до конца осознавая риски (волатильность акций или недобросовестность компании-заемщика). Свое знакомство с фондовым рынком лучше начинать с ОФЗ и обязательно консультироваться со специалистом брокерской компании», – отметил инвестиционный консультант БКС «Премьер» Ян Мельничук.

«Точно не стоит приходить на фондовый рынок тому, для кого критично потерять даже копейку своих сбережений, в этом случае лучше держать деньги на депозите в банке и не особо заморачиваться снижением ставок по депозитам – тут уж деньги будут в целости и сохранности», – отметила Мильчакова.





Подъемы и снижения – нормальная ситуация на фондовом рынке, иначе на нем было бы невозможно заработать, отметил руководитель отдела продаж частным клиентам УК «Сбербанк Управление Активами» Андрей Макаров. Любое падение сменяется подъемом и наоборот. Многие инвесторы в эти периоды стремятся поскорее продать свои ценные бумаги или погасить паи фондов, тем самым фиксируя убыток. Пока инвестор не продал свои активы, его убыток только на бумаге. Во время снижения нужно набраться терпения и переждать его, пока не начнется подъем. Более того, такие моменты нужно использовать, чтобы покупать активы по сниженным ценам.

Еще одна распространенная ошибка, по словам Макарова, – принятие решений на основе только исторических данных, и в первую очередь – прошлой доходности. Многие инвесторы видят, что акция, облигация или пай фонда за прошлый год выросли на 10, 20, 30%, покупают ее, надеясь получить такой же доход и в будущем. Но ретроспектива не гарантирует доходности в будущем. Наоборот, потенциал роста таких активов ограничен, ведь постоянно расти рекордными темпами невозможно. Необходимо смотреть на недооцененные активы, у которых потенциал роста выше.

Помимо этого, есть такие нюансы, как неспособность оценить кредитное качество эмитента при выборе облигаций, или неумение правильно диверсифицировать свои вложения по инструментам, валютам и географии.

«Если человек пытается разместить деньги на период до одного года, то в данном случае лучше использовать для этих целей депозиты. Три, шесть, девять месяцев – довольно короткий срок для вложений на фондовом рынке и высок риск не заработать ничего. Поэтому, выбирая инструменты, лучше ориентироваться на сроки больше года, а в случае с рынком акций и того больше – хотя бы 2-3 года», – считает Макаров.

Если говорить об инвестировании, а не среднесрочных спекуляциях, которые по словам аналитиков, так любят большинство начинающих трейдеров, то помимо правильного выбора эмитента большую роль играет момент входа в рынок.

«Как правило начинающие инвесторы ошибочно считают, что если у них есть свободные денежные средства и их временной горизонт инвестирования достаточно широк, то можно приступать к покупкам здесь и сейчас. Однако приобретая ценные бумаги надо учитывать цикл подъема и спада экономики. То, что она течение года – полутора может свалиться в рецессию, тем самым дав повод крупным игрокам для массированных распродаж», – добавил аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

В «Альпари» в наступившем году посоветовали обращать внимание, прежде всего, на «дивидендные» акции, обеспечивающие своим акционерам доходность, вдвое превышающую инфляцию, то есть на уровне 8-9% за год. Прежде всего, это привилегированные акции «Татнефти», «Сбербанка» «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «Ленэнерго», а из обыкновенных акций следует обратить внимание на бумаги «Норильского никеля», «МТС», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Северстали», «ФСК ЕЭС», «ММК», «Московской Биржи».

«Фондовый рынок и доступ к его инструментам выступают, скорее, в комплементарной роли к банковским услугам — дополняют друг друга и являются частью большой финансовой экосистемы. Говорить о том, что он сможет полностью заменить банковские депозиты, не совсем корректно. Скорее всего, в 2020 году мы увидим продолжение тренда на переток средств из депозитов в облигации и другие инструменты с фиксированным доходом, отметил аналитик «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев. – Однако пока банковские вклады остаются основным способом сохранения сбережений, привлекая, в первую очередь, наличием страховки от государственного АСВ».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»